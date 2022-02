Island hebt alle Corona-Beschränkungen auf. (Theresa Münch/dpa)

Die Regierung in Reykjavik teilte mit, sowohl die Maßnahmen im Inland als auch die Einreiseauflagen fielen am Freitag weg. Wer Covid-Symptome zeige, werde allerdings gebeten, zu Hause zu bleiben. Außerdem empfiehlt die Regierung weiter das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Menschen, die Kontakt mit Risikogruppen haben.

Seit Anfang des Monats haben bereits Dänemark, Schweden und Norwegen praktisch alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. In Finnland ist der Schritt für den 1. März geplant. An diesem Tag sollen auch in Polen zahlreiche Maßnahmen wegfallen. Gesundheitsminister Niedzielski kündigte an, dass alle wirtschaftlichen Einschränkungen wie Kapazitätsgrenzen in Restaurants und Geschäften aufgehoben würden.

