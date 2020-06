In Island hat der amtierende Staatschef Jóhannesson die Präsidentenwahl gewonnen.

Nach offiziellen Angaben erhielt Jóhannesson mehr als 92 Prozent der Stimmen. Noch am Wahlabend erklärte er in der Hauptstadt Reykjavik, die Wähler hätten ihm das Mandat erteilt, seine Rolle genauso fortzusetzen wie in den vergangenen vier Jahren. Insgesamt waren etwa 252.000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen.



In Island hat der Präsident eine weitgehend repräsentative Rolle, er kann allerdings das Inkraftsetzen von Gesetzen verhindern und Referenden dazu ansetzen.