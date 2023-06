Zweifel an Vereinbarkeit mit Tierschutz

Möglicherweise werden in Island durch ein Aussetzen des Walfangs in diesem Jahr keine Tiere getötet. (Archivbild) (AFP / SEA SHEPHERD / ROBERT READ)

Ein Veterinärbericht hatte angeprangert, dass die Tötung der Tiere in der vergangenen Saison zu lange gedauert habe. Ein Expertenrat für Tierschutz kam deshalb zu dem Schluss, dass die Fangmethode bei der Jagd nicht im Einklang mit dem Gesetz steht. Die Regierung in Reykjavik will das nun prüfen.

Normalerweise geht die Jagdsaison in Island von etwa Mitte Juni bis September. Es könnte also sein, dass dieses Jahr überhaupt keine Wale gejagt werden.

