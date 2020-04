In isländischen Gewässern wird es das zweite Jahr in Folge keinen Walfang geben.

Wie einheimische Medien berichten, haben das die beiden letzten existierenden Walfang-Unternehmen in Island entschieden. Zur Begründung führten sie Absatzschwierigkeiten in Japan an, wo einheimisches Walfleisch stark subventioniert werde. Außerdem sei es schwierig, bei der Fleischverarbeitung wegen der Corona-Pandemie geltende Auflagen einzuhalten.



Zum Schutz der Wale gilt seit 1986 ein internationales Walfangmoratorium. Dennoch hatte Island den kommerziellen Walfang im Jahr 2006 wieder aufgenommen. Auch vor Norwegen und Japan werden weiterhin Wale gejagt.