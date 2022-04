Corona-Infektion

Ein Coronatest. (picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich)

Das teilte das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt nach einer Konferenz der Ressortchefs von Bund und Ländern mit, deren Vorsitz es zu Zeit führt. In der Videoschalte habe das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, dass die Empfehlung des Robert Koch-Institutes in der kommenden Woche entsprechend angepasst werde. Begründet wird der Schritt mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und durch mildere Krankheitsverläufe wegen der Omikron-Variante. Bisher dauert die Isolation in der Regel zehn Tage und kann mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden.

Einzelne Bundesländer waren bereits vorgeprescht und hatten eine Verkürzung der Frist noch vor den anderen umgesetzt.

Weiterführende Informationen zum Coronavirus

