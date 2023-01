Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) (imago images / Hubert Jelinek )

Die Gesundheitsministerin des Bundeslands, Behrens, kündigte das Ende der Regelung zum 31. Januar an. Dann läuft die alte Verordnung aus. Auch in Bremen und Sachsen-Anhalt endet sie und wird ebenfalls nicht mehr verlängert. Thüringen will die Isolationspflicht zum 3. Februar aufheben. Bereits im November hatten dies Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein getan.

