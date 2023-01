Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) (imago images / Hubert Jelinek )

Die Gesundheitsministerin des Bundeslands, Behrens, kündigte das Ende der Regelung zum 31. Januar an. Dann läuft die alte Verordnung aus. Auch in Bremen endet sie und wird ebenfalls nicht mehr verlängert. Thüringen will die Isolationspflicht zum 3. Februar aufheben. Bereits im November hatten dies Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein getan.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.