Die israelische Regierung hat den Bau von mehr als 1.300 neuen Siedler-Wohnungen im Westjordanland angekündigt.

Die Ausschreibungen betreffen insgesamt sieben Siedlungen. Der israelische Wohnungsbauminister Elkin sagte in Jerusalem, er werde sich auch weiterhin für die jüdische Besiedlung in dem Gebiet einsetzen. Abgeordnete linker Parteien der Regierungskoalition äußerten sich kritisch und erklärten, der Bau von Siedlungen außerhalb Israels schade dem Land.



Erst im August hatten die israelischen Behörden 2.000 Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt. Ein Großteil der internationalen Gemeinschaft stuft den Siedlungsbau im Westjordanland als völkerrechtswidrig ein. In der Region leben mehr als 400.000 Israelis und knapp drei Millionen Palästinenser.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.