Nahostkrieg

Noch konzentrieren sich die Angriffe der israelischen Armee auf den Norden des Gazastreifens (hier in Gaza-Stadt), doch es scheint ein Vorrücken gen Süden bevorzustehen. (Imago / Xinhua / IDF)

Ein Armeesprecher sagte, die Zahl beeinhalte auch Soldaten, die an der Grenze zum Libanon ums Leben gekommen seien. Beim Bodeneinsatz im Gazastreifen seien 64 Soldaten ums Leben gekommen. In Gaza-Stadt stieß die Armee nach eigenen Angaben auf einen 55 Meter langen Tunnel der Hamas unter dem Al-Schifa-Krankenhaus. Ein am Abend veröffentlichtes Video soll die betonierte Anlage in etwa zehn Metern Tiefe zeigen. In den USA nährte Israels Botschafter Herzog Hoffnungen auf die Freilassung einer - Zitat - bedeutenden Anzahl israelischer Geiseln. Ähnlich äußerte sich Katars Regierung. Medien zufolge geht es um 87 Zivilisten in der Gewalt der Hamas. Im Gegenzug wird demnach eine fünftägige israelische Kampfpause verlangt.

Vor der Küste des Jemens entführten Huthi-Rebellen unterdessen ein Frachtschiff. Der Autotransporter soll teilweise einem britisch-israelischen Geschäftsmann gehören. Die vom Iran geförderten Kämpfer hatten Angriffe auf Israel angekündigt, um die Hamas zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.