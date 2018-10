Israels Ministerpräsident Netanjahu hat Pläne zum umstrittenen Abriss eines Beduinendorfes im Westjordanland bis auf weiteres verschoben.

Man wolle den Verhandlungsangeboten der vergangenen Tage eine Chance geben, hieß es in einer Erklärung des Büros von Netanjahu. Ungeachtet internationaler Kritik hatte Israels Oberster Gerichtshof grünes Licht für den Abriss der Siedlung Chan al-Ahmar gegeben. Sie liegt in einem strategisch bedeutsamen Gebiet östlich von Jerusalem. Rund 200 Menschen leben unter ärmlichen Bedingungen in dem Dorf.



Acht europäische Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande, hatten in einer gemeinsamen Erklärung vor der Zerstörung der Siedlung gewarnt. Dadurch würde die Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft gefährdet, hieß es.