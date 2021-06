In Israel hat das Parlament eine neue Regierung gewählt und damit das Ende der Amtszeit des bisherigen Ministerpräsidenten Netanjahu besiegelt.

Mit 60 zu 59 Stimmen votierte eine knappe Mehrheit in der Knesset für das Bündnis um den designierten Regierungschef Bennett und den bisherigen Oppositionsführer Lapid.



Die neu geschmiedete Koalition besteht aus acht Parteien vom rechten bis zum linken politischen Spektrum einschließlich einer arabischen Partei. Getragen wird das Bündnis vor allem aus der gemeinsamen Ablehnung gegenüber dem seit 12 Jahren regierenden Netanjahu. Dieser kündigte an, in der Politik zu bleiben und an einer Rückkehr an die Macht zu arbeiten.



Der neue Ministerpräsident Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei erklärte in seiner Rede, eine Regierung für ganz Israel anführen zu wollen.



Benjamin Netanjahu war seit 2009 ununterbrochen im Amt, insgesamt war er sogar 15 Jahre lang Israels Regierungschef; von 1996 bis 1999 hatte er das Amt schon einmal inne. Ohne Regierungsamt kann Netanjahu das Gesetz nun nicht mehr zugunsten seiner eigenen Immunität vor Strafverfolgung ändern - als Premierminister hatte er immer wieder versucht, die Macht der Gerichte zu beschränken und das Immunitätsrecht zu ändern. Er steht seit Mai 2020 in mehreren Fällen wegen Korruption, Betrugs und Untreue vor Gericht.



Aus Netanjahus politischem Überlebenskampf wurde die schwerste innenpolitische Krise in der israelischen Geschichte. Viermal wurde in nur gut zwei Jahren gewählt. Viermal verfehlten Netanjahu und seine Partner klare Mehrheiten. Zuletzt wurde es einsamer um den 71-Jährigen. Ehemalige Partner aus dem rechten Lager schlossen sich seinen Gegnern an. Mehr Hintergründe zur Ära Netanjahu lesen Sie in diesem Beitrag unseres Korrespondenten Tim Assmann.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.