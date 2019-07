Weinende Angehörige stehen um eine Bahre, bedeckt mit einem schwarzen Tuch, darauf ein weißer Davidstern. Im nordisraelischen Haifa wurde Solomon Teka zu Grabe getragen. Vor sechs Jahren war der äthiopische Jude mit seinen Eltern nach Israel eingewandert. Er wurde nur 18 Jahre alt. Am vergangenen Sonntag gerieten der junge Mann und Freunde in einen Streit mit anderen Jugendlichen. Ein Polizist, der privat mit seiner Familie unterwegs war, kam dazu. Darüber was dann passierte, gehen die Schilderungen auseinander. Einer der Jugendlichen erinnerte sich in einem Fernsehinterview so:

"Auf einmal kam dieser Polizist. Er dachte, wir hätten dem Jungen etwas geklaut. Er kam also, zog seine Waffe und sagte: 'Holt alles aus euren Taschen raus'. Wir sagten: 'Es ist nichts passiert. Wir haben nichts gemacht'. Er lud seine Waffe durch, wir begannen zu rennen. Er kam uns nach und begann zu schießen, daneben."

Polizist muss sich wohl wegen fahrlässiger Tötung verantworten

Ersten Ermittlungen zufolge prallte eine Kugel vom Boden ab und traf Solomon Teka tödlich. Der betroffene Polizist muss sich nun wahrscheinlich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Sein Anwalt schilderte den Vorfall so.

"Um sich selbst und seine Familie zu verteidigen, sah sich mein Mandant letztlich gezwungen, nachdem er zuvor andere Maßnahmen ergriffen und zum Beispiel die Polizei alarmiert hatte, Gebrauch von seiner Waffe zu machen. Zu unserem Bedauern endete der Vorfall mit diesem tragischen Ergebnis."

Für viele Israelis äthiopischer Herkunft ist der Tod von Solomon Teka aber kein tragischer Einzelfall, sondern steht stellvertretend für Polizeigewalt gegenüber einer Minderheit. Vor einigen Monaten starb ein geistig behinderter äthiopisch-stämmiger Israeli durch Polizeikugeln. Der Fall Solomon Teka führte nun dazu, dass landesweit Tausende auf die Straße gingen, Kreuzungen wurden blockiert, auf der Stadtautobahn in Tel Aviv ging zeitweise nichts mehr. Die Proteste verliefen nicht überall friedlich.

Ein Autofahrer versucht im Zentrum von Tel Aviv zwischen Demonstranten hindurch zu fahren. Ein junger Mann springt auf die Motorhaube, schlägt auf die Windschutzscheibe ein. Passanten schreien.

Äthiopisch-stämmige Juden fühlen sich diskriminiert

Vielerorts brannten Sperrmüll und Autoreifen, eine Polizeiwache wurde angegriffen, die Einsatzkräfte setzten Blendgranaten und Tränengas ein, es kam zu zahlreichen Festnahmen. Viele äthiopisch-stämmige Juden im Land fühlen sich aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, werfen vor allem der Polizei Rassismus vor. Dieser Demonstrant in Tel Aviv sagte:

"Die Polizei lernt nichts. Es gibt dort Kriminelle und das System und die Führung tun nichts. Die Folge sind Tote. Zunächst im Januar und jetzt schon wieder. Es wurden auch schon viele durch die Polizei verletzt und wir sind jetzt hier, um das zu stoppen. Reden alleine hilft nicht, aber wenn wir handeln, wird uns zugehört."

Massenproteste werden wohl weitergehen

Die Politik hört zu. Israel befindet sich im Vorwahlkampf. Das Land wählt Mitte September und die Opposition wirft der Regierung vor, die Ängste der äthiopischen Minderheit zulange nicht ernst genommen zu haben. Ministerpräsident Netanjahu versprach, der Fall Solomon Teka werde restlos aufgeklärt.

"Die Einwanderer aus Äthiopien sind uns allen wichtig. In den letzten Jahren waren wir sehr engagiert, sie gut in die israelische Gesellschaft zu integrieren. Wir haben hier noch Arbeit vor uns."

Aus Sicht der äthiopischen Israelis ist aber nicht ihre Integration das Problem, sondern der Umgang der Polizei mit der Minderheit. Es wird erwartet, dass die Massenproteste in den nächsten Tagen weitergehen.