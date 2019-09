Der israelische Außenminister Katz hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, den Druck auf den Iran zu verstärken.

Die sogenannte "Politik des maximalen Drucks" der USA sei der einzige Weg, um das iranische Regime zu stoppen, sagte Katz in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Der Iran sei die größte Gefahr für Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten. Katz betonte dabei die Bereitschaft seines Landes zu einer Kooperation mit den arabischen Staaten. Es gebe ein gemeinsames Sicherheitsinteresse.



Der israelische Außenminister attackierte in seiner Rede auch den türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser hatte Israel mit Blick auf die Beseztung des Palästinensergebiets erneut Nazi-Methoden vorgeworfen. Katz sagte dazu, Erdogan sei der Letzte, der Israel belehren dürfe. Er unterdrücke sein Volk und vernichte die kurdische Minderheit.



Katz sprach an Stelle des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, der wegen innenpolitischer Probleme auf die Reise nach New York verzichtete.