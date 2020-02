Nach Angriffen auf israelische Sicherheitskräfte sind zwei Palästinenser erschossen worden.

In der Altstadt von Jerusalem wurde nach Angaben der Polizei ein Angreifer getötet, der das Feuer auf Polizisten eröffnet hatte. In der Stadt Dschenin wurde ein Palästinenser erschossen, der sich an gewaltsamen Protesten gegen Soldaten beteiligt hatte. Die Soldaten zerstörten das Haus eines mutmaßlichen Attentäters.



Im Stadtzentrum von Jerusalem war heute früh ein Auto in eine Menschenmenge gesteuert worden. Mindestens 14 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Soldaten. Der Fahrer des Wagens wurde später festgenommen. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.



Die radikal-islamische Hamas erklärte, der Anschlag sei eine Antwort auf den Nahost-Plan von US-Präsident Trump.