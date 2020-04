In Israel hat die Arbeitspartei einem Beitritt zur neuen Einheitsregierung zugestimmt.

Auf einem Parteitag votierten rund 64 Prozent der Delegierten für das Abkommen, das die vorübergehende Bildung einer Koalitionsregierung aus dem rechtskonservativen Likud-Block des bisherigen Ministerpräsidenten Netanjahu und dem Mitte-Links-Bündnis "Blau-Weiß" seines Rivalen Gantz vorsieht. Das Kabinett soll zunächst von Netanjahu und später von Gantz geführt werden. In drei Jahren soll wieder gewählt werden. Der Regierung gehören dem Abkommen zufolge 36 Ministerinnen und Minister an. Die Arbeitspartei, die nach der letzten Wahl Gantz unterstützt hatte, soll zwei Ressortchefs stellen. Die ehemals dominierende Partei war bei den Knessetwahlen vor einem Jahr auf ein historisches Tief abgestürzt.



In Israel hatten drei Parlamentswahlen innerhalb der vergangenen 12 Monate jeweils keinen klaren Sieger ergeben. Derzeit führt Netanjahu eine Übergangsregierung an. Voraussichtlich ab Mai muss er sich wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten.