Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Ziele im Süden Syriens angegriffen.

Damit habe man auf den Beschuss israelischen Gebiets von Syrien aus reagiert, erklärte die Armee. Demnach griffen Hubschrauber unter anderem einen Beobachtungsposten sowie Geheimdiensteinrichtungen der syrischen Armee an. Wie die syrische Nachrichtenagentur Sana mitteilte, wurden drei Ziele von Raketen getroffen. Es habe mehrere Verletzte gegeben.



Nach israelischen Angaben waren zuvor von Syrien aus Schüsse in Richtung der von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert worden. Durch Explosionen im Grenzgebiet seien ein ziviles Gebäude und ein Fahrzeug beschädigt worden.



Die Spannungen entlang der israelisch-syrischen Grenze haben wieder zugenommen, nachdem am Montag ein ranghohes Mitglied der Hisbollah-Miliz bei einem offenbar israelischen Raketenangriff in Syrien getötet wurde.