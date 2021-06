Israel hat den international kritisierten Luftangriff auf ein Gebäude mit Medienbüros in Gaza-Stadt vor mehreren Wochen gerechtfertigt.

In einer Erklärung der Armee heißt es, die islamistische Hamas habe dort an einer Technologie gearbeitet, die den Einsatz des Raketenabwehrsystems "Iron Dome" stören sollte. In einer ersten Stellungnahme kurz nach dem Angriff Mitte Mai hatte es lediglich geheißen, der Militärgeheimdienst der Hamas habe das Gebäude genutzt.



Das Hochhaus im Gazastreifen mit Büros der amerikanischen Nachrichtenagentur AP und des katarischen TV-Senders Al-Dschasira war im Zuge des jüngsten bewaffneten Konflikts mit militanten Palästinensern zerstört worden. Vor dem Beschuss hatte es von israelischer Seite eine Warnung gegeben.

