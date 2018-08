Die israelische Armee untersucht nach eigenen Angaben den Tod zweier Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee an der Gaza-Grenze.

Es gebe Hinweise darauf, dass dabei Schüsse "nicht in Übereinstimmung mit Standard-Vorgehensweisen" gefallen seien. Ende März war nach palästinensischen Angaben einem Jugendlichen in den Rücken geschossen worden. Ein Video, das den Vorfall zeigen soll, war anschließend im Internet zu sehen. In einem zweiten Fall Mitte Juli soll einem Jugendlichen in den Kopf geschossen worden sein, als er am Grenzzaun hoch klettern wollte. Seit Ende März sind bei Protesten und Zusammenstößen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza rund 170 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Ein israelischer Armeeangehöriger wurde erschossen.



Die im Gazastreifen herrschende Hamas forderte, israelische Verantwortliche müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden.