Israel hat neue Einreisebestimmungen wegen des Corona-Virus erlassen.

Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien müssen demnach in Israel für zwei Wochen in Quarantäne. Zuvor war diese Regelung bereits für Ankömmlinge aus Italien verfügt worden.



In Israel wurden bislang 15 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, in Deutschland sind es 240. Italien ist in Europa der größte Infektionsherd: Dort steckten sich bereits mehr als 2.500 Menschen an, 79 Infizierte starben.

