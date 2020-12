Israels Regierung hat seine Bürger im Ausland vor einer zunehmenden Bedrohung durch den Iran gewarnt.

Das Außenministerium in Jerusalem teilte mit, man befürchte angesichts der jüngsten Drohungen, dass der Iran israelische Ziele angreifen könnte. Gefährdet seien israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Afrika und in Ländern in geographischer Nähe zum Iran, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain.



Vor einer Woche war der iranische Kernphysiker Fachrisadeh bei einem gezielten Anschlag in der Nähe von Teheran getötet worden. Der Iran beschuldigt Israel, für den Angriff verantwortlich zu sein und kündigte Rache an. Israelische Behörden haben den Angriff nicht kommentiert.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.