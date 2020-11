Bahrains Außenminister Al-Sajani hat bei seinem Besuch in Israel neue Nahost-Friedensgespräche gefordert.

Um Frieden in der Region zu erreichen, müsse zuerst der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden, sagte al-Sajani bei einem Treffen mit US-Außenminister Pompeo und Israels Ministerpräsidenten Netanjahu in Jerusalem. Beide Seiten seien dazu aufgerufen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um eine tragfähige Zweistaatenlösung zu erreichen, hieß es weiter. Al-Sajani ist der erste Minister Bahrains, der Israel besucht. Die Golf-Monarchie und mehrere andere arabische Staaten hatten in den vergangenen Monaten ihre Beziehungen zu Israel unter Vermittlung der USA normalisiert und diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen.

