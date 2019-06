Der frühere israelische Ministerpräsident Barak will mit einer neuen Partei bei der Parlamentswahl im September gegen Ministerpräsident Netanjahu antreten.

Der 77-Jährige sagte in Jerusalem, er strebe ein Bündnis mit anderen Gruppierungen aus dem linken Spektrum an. Barak war früher Vorsitzender der Arbeitspartei. - Netanjahu war Anfang des Jahres mit der Regierungsbildung gescheitert, so dass im Mai Neuwahlen angesetzt wurden. In den Umfragen liegt die rechtsgerichtete Likud-Partei des Ministerpräsidenten knapp vor dem der Mitte zugerechneten Oppositionsbündnis des früheren Militärchefs Gantz.