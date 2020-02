Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in Israel hat dort die Regierung den Bau von 1.800 Siedlerwohnungen im palästinensischen Westjordanland bekanntgegeben.

Wie in Jerusalem mitgeteilt wurde, genehmigte der sogenannte Planungsausschuss einen Vorschlag von Verteidigungsminister Bennett. Bereits am Dienstag hatte Ministerpräsident Netanjahu den Neu- und Ausbau mehrerer Siedlungen in und um Jerusalem mit tausenden Wohneinheiten für israelische Siedler angekündigt.



Die UNO stuft die Siedlungen als völkerrechtswidrig ein. Die Bundesregierung hatte die Pläne gestern kritisiert und erklärt, damit werde die Möglichkeit eines zusammenhängenden palästinensischen Staates im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung weiter erschwert.