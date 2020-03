In Israel kommen die Verhandlungen über eine Einheitsregierung offenbar voran.

In einer gemeinsamen Erklärung der Parteien von Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionspolitiker Gantz ist von "bedeutenden Fortschritten" die Rede. Im Laufe des heutigen Tages werde es ein weiteres Treffen geben, hieß es. Ziel sei eine nationale Notstandsregierung zur Bewältigung der Corona-Krise.



In Israel haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 3.800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 13 Covid-19-Patienten sind gestorben.



Israel befindet sich seit mehr als einem Jahr in einer politischen Krise. Drei Parlamentswahlen brachten keine tragfähige Regierung hervor. Am Donnerstag wurde Gantz mit Stimmen des Likud zum Parlamentspräsidenten gewählt. Das werteten Beobachter bereits als Signal für eine mögliche Einigung.