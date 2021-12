Ein Mann erhält in Israel seine vierte Impfung gegen das Coronavirus. Im Hintergrund steht auf hebräisch "Grenzenlose Hoffnung". (AFP /Jack Guez )

Wie ein Krankenhaus bei Tel Aviv mitteilte, wurden die ersten Patienten mit Lungen- und Herztransplantationen geimpft. Das Gesundheitsministerium teilte zudem mit, dass die vierte Impfung auch für Senioren in Pflegeheimen genehmigt worden sei. Hintergrund sei die Sorge vor Ausbrüchen in diesen Einrichtungen. Auch Mitarbeiter in Altersheimen könnten eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten, wenn sie dies wünschten.

