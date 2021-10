Israels Regierungschef Bennett hat die scheidende Bundeskanzlerin Merkel als "moralischen Kompass" Europas gewürdigt.

Bennett sagte in Jerusalem, Israel sei dankbar für Merkels besonderen Einsatz für die Sicherheit des Landes. Zugleich verwies er auf die Verdienste der Kanzlerin bei der Festigung dieser - so Bennett wörtlich - "außergewöhnlichen Beziehung, die auf einer historischen, riesigen Wunde basiere". Merkel bekannte sich bei ihrem Abschiedsbesuch zur deutschen Verantwortung für Israel. Zu dieser stehe man auch in Zukunft. Die Kanzlerin versprach außerdem einen entschiedenen Kampf gegen jede Form von Antisemitismus.



Im Anschluss will die Kanzlerin Gespräche mit Präsident Herzog und Außenminister Lapid führen.

