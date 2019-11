In Israel hat sich Oppositionsführer Gantz vom Bündnis Blau-Weiß für eine Regierung mit dem Likud ausgesprochen.

Er strebe eine "breite Einheitsregierung" an und wolle in den ersten zwei Jahren Premierminister sein, sagte Gantz am späten Abend in Tel Aviv. In dieser Zeit könnte der rechtskonservative Ministerpräsident Netanjahu seine juristischen Probleme klären. Der Regierungschef soll wegen Korruption angeklagt werden. Gantz betonte, sollte Netanjahu freigesprochen werden, könnte er wieder in das Amt des Premierministers zurückkehren.



Am vergangenen Donnerstag begann eine letzte dreiwöchige Frist, innerhalb derer eine Regierung gebildet werden soll. Gelingt dies nicht, finden erneut Wahlen statt. Zuletzt war im September abgestimmt worden. Dabei hatte weder das rechts-religiöse noch das Mitte-Links-Lager eine Mehrheit erreicht. Sowohl Netanjahu als auch Gantz scheiterten mit dem Versuch, eine mehrheitsfähige Koalition zusammenzustellen.