Reaktion auf Raketenangriff

Als Reaktion auf einen Raketenangriff hat Israel ein Ziel im Gazastreifen beschossen. (dpa-news/ZUMA/Ashraf Amra )

Die Luftwaffe habe eine Waffenproduktionsstätte der dort herrschenden islamistischen Hamas zerstört, teilte die israelische Armee mit. Gestern hatten militante Palästinenser im Gazastreifen erstmals seit Jahresbeginn wieder eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert. Das Geschoss wurde von der Raketenabwehr abgefangen. An den Osterfeiertagen war es auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Dabei gab es zahlreiche Verletzte.

In New York will sich der UNO-Sicherheitsrat mit der jüngsten Gewalt in Jerusalem befassen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.