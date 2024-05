Zerstörte Häuser nach israelischen Luftangriffen in Rafah (Abed Rahim Khatib/dpa)

Es handele sich um die Stadtteile, für die ab heute ein Evakuierungsaufruf der israelischen Armee gelte, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes, der von der Terrororganisation Hamas kontrolliert wird. Auch ein Vertreter des Palästinensischen Roten Halbmonds sprach von Luftangriffen im Ostteil Rafahs.

Das französische Außenministerium betonte seinen entschiedenen Widerstand gegen eine von Israel geplante Bodenoffensive in Rafah. In einer Mitteilung des Ministeriums hieß es, Frankreich erinnere daran, dass die Zwangsumsiedlung einer Zivilbevölkerung ein Kriegsverbrechen darstelle. Laut einem israelischen Medienbericht will US-Präsident Biden heute erneut mit Israels Regierungschef Netanjahu telefonieren.

06.05.2024