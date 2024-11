Drohende Hungersnot

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die Hilfsgüter seien in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen in die Orte Dschabalija und Beit Hanun geliefert worden, teilte ein Sprecher der für Palästinenserangelegenheiten zuständigen israelischen Behörde "Cogat" mit. Vergangene Woche seien zudem bereits elf Lastwagen mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten in das Flüchtlingsviertel Dschabalija gefahren, hieß es.

Verschiedene UNO-Organisationen hatten in den vergangenen Tagen vor einer Hungersnot in dem Küstengebiet gewarnt. Außenministerin Baerbock forderte Israel auf, alle Grenzübergänge für humanitäre Hilfen zu öffnen.

In dieser Woche endet eine von den USA Mitte Oktober gesetzte Frist von 30 Tagen, innerhalb der Israel die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessern soll. Ansonsten droht Washington mit einer Einschränkung seiner Militärhilfe für das Land.

