Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, die Pläne für den Bau weiterer 3.500 Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland östlich von Jerusalem aufzugeben.

Der völkerrechtswidrige Siedlungsbau in dem vorgesehenen Bereich trenne das besetzte Ost-Jerusalem weiter vom Westjordanland ab, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Damit werde die Möglichkeit eines zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staates im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung erheblich erschwert.



Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte den Bau neuer Wohnungen im besetzten Westjordanland am Dienstag angekündigt. Erst in der vergangenen Woche hatte er Pläne für den Ausbau zweier jüdischer Viertel in Ostjerusalem vorgestellt.