Das Auswärtige Amt hat den geplanten Ausbau israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland kritisiert.

Ein Sprecher erklärte in Berlin, man habe die Beschlüsse mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung rufe dazu auf, alle Schritte zu unterlassen, die eine friedliche Konfliktlösung im Nahen Osten weiter erschwerten. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now hatte mitgeteilt, dass das zuständige Komitee die Planung, beziehungsweise den Bau von insgesamt mehr als 1.900 Wohnungen genehmigt habe.



Die Siedlungspolitik Israels ist umstritten. Der UNO-Sicherheitsrat hatte Ende 2016 einen vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalems verlangt.