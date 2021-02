In Israel hat die Regierung den seit mehr als drei Wochen geltenden Corona-Lockdown bis Ende der Woche verlängert.

Am Mittwoch soll entschieden werden, ob eine weitere Verlängerung notwendig ist. Die Vorschriften legen unter anderem fest, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 1.000 Meter von ihren Wohnorten entfernen dürfen. Der internationale Flughafen Ben Gurion bleibt bis Sonntag geschlossen.



Sechs Wochen nach Beginn der Impfungen in Israel haben mehr als drei Millionen Einwohner die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,8 Millionen Israelis sind bereits zweimal geimpft worden. Die Infektionszahlen bleiben dennoch sehr hoch.

