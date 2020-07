In Israel haben erneut mehrere Tausend Menschen gegen Ministerpräsident Netanjahu demonstriert.

Vor der Residenz des Regierungschefs in Jerusalem verlangten Teilnehmer einer Kundgebung den Rücktritt Netanjahus, der sich seit Mai wegen Betrugs, Untreue und Bestechung vor Gericht verantworten muss. Auch in Tel Aviv beteiligten sich tausende Menschen an Protesten. Ihr Unmut richtete sich auch gegen die Politik der israelischen Regierung in der Coronapandemie. Zuletzt waren täglich etwa 1.000 Neuinfektionen in dem Land registriert worden.



Die Demonstrationen gegen Netanjahu halten seit Wochen an. Mehrfach war die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Kundgebungen vorgegangen.