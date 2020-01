In Israel haben mehrere tausend Schüler und Lehrer gegen den orthodoxen Erziehungsminister und Rabbiner Perez wegen kritischer Äußerungen zur Homosexualität demonstriert.

Die Kundgebung in Tel Aviv wurde nach Angaben israelischer Medien von mehreren Schülervertretungen organisiert. Die Teilnehmer schwenkten im Stadtzentrum die Regenbogenfahne und trugen Transparente mit Aufschriften wie "Jede Liebe ist gut".



Perez war vor einer Woche in einem Interview gefragt worden, was er täte, wenn eines seiner Kinder homosexuell wäre. Daraufhin hatte der Minister geantwortet, dass seine Kinder Gott sei Dank auf natürliche Weise aufwüchsen. Der Minister der Siedler-Partei hatte im vergangenen Jahr bereits für Protest gesorgt, als er sich für sogenannte Konversionstherapien für Homosexuelle aussprach.