In Israel haben an einer internationalen Militärübung mit Drohnen auch deutsche Soldaten teilgenommen.

Das zehntägige gemeinsame Training, an dem auch die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien beteiligt waren, war nach Angaben des israelischen Militärs das erste dieser Art. Die Übung auf der Palmachim-Basis südlich von Tel Aviv ging heute zu Ende. Den Angaben zufolge trainierten die Teams der sechs Länder den Einsatz verschiedener unbemannter Luftfahrzeugsysteme.



Die Bundeswehr hatte 2019 die Ausbildung deutscher Soldaten in Israel an der Drohne Heron TP begonnen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.