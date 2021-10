Kampfjets der deutschen und der israelischen Luftwaffe haben in einer symbolischen Geste gemeinsam Jerusalem überflogen.

Es war der Auftakt der bislang größten internationalen Flugübung in Israel, an der neben Deutschland auch Italien, Großbritannien, Frankreich, Indien, Griechenland und die USA teilnehmen. Die israelische Armee teilte mit, der gemeinsame Flug drücke eine starke Verbindung zwischen den Luftwaffen und den Ländern aus, sowie eine Verpflichtung zur künftigen Fortsetzung der Zusammenarbeit. Den Angaben zufolge besuchten die Luftwaffenchefs Deutschlands und Israels zuvor gemeinsam die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.



Die deutsche Luftwaffe nimmt mit sechs Eurofightern und rund 160 Soldaten an der multinationalen Flugübung Blue Flag teil.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.