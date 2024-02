Nahost-Krieg

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde von Israel zur "Persona non grata" erklärt. (IMAGO / Fotoarena / Allan Calisto)

Dies teilte der israelische Außenminister Katz über den Kurznachrichtendienst X mit. Lula hatte am Sonntag den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen mit dem Völkermord an den Juden während des Nationalsozialismus verglichen. Dazu sagte Katz, mit dieser antisemitischen Entgleisung werde die Erinnerung an die Opfer des Holocaust entweiht. Lula bleibe in Israel so lange eine "Persona non grata", bis er sich dafür entschuldigt habe.

