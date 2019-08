An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gekommen.

Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt mindestens 63 Palästinenser verletzt, teils durch scharfe Munition. Wie die israelische Armee mitteilte, versammelten sich tausende Palästinenser an der Grenze. Sie hätten Sprengsätze geworfen und versucht, den Grenzzaun zu überwinden. Die Soldaten hätten Maßnahmen ergriffen, um die Unruhen aufzulösen, sie hätten aber nicht scharf geschossen. Zudem wurde den Angaben zufolge ein Geschoss nach Israel abgefeuert. Es sei abgefangen worden. Zuvor hatte das Militär Raketenalarm im Süden des Landes gemeldet, unter anderem in der Stadt Sderot.