Der ehemalige israelische Generalstabschef Benny Gantz ist offiziell in den Wahlkampf eingestiegen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, stellte er sich in einer Rede vor Tausenden Anhängern als gemäßigte Alternative zu Ministerpräsident Netanjahu dar. Der 59-Jährige hatte vergangenen Monat die "Widerstandskraft für Israel" gegründet, der bei der Wahl sogar Chancen eingeräumt werden, zweiterfolgreichste Partei zu werden.



In der Rede in Tel Aviv sagte Gantz nun, kein israelischer Regierungschef sei ein König. Damit spielte er auf Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu an. Wenn dieser angeklagt werde, müsse er seinen Posten aufgeben.



Gantz habe versucht, die verschiedenen Interessengruppen in Israel anzusprechen: die Religiösen und die Säkularen, die Rechten und Linken, Araber und Juden. Er versprach, sich für Frieden einzusetzen, gleichzeitig wolle er hart gegen Feinde Israels vorgehen.