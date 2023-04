Gründung im Mai 1948

Tel Aviv: Auch zu Beginn der Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung haben in Israel wieder Menschen gegen den geplanten Umbau des Justizsystems protestiert. (AFP / JACK GUEZ)

Auf der zentralen Veranstaltung in Jerusalem wurden zwölf Fackeln entzündet - als Symbol für die in der Bibel erwähnten zwölf Stämme Israels. In mehreren Städten wurden Feuerwerke gezündet. Zudem gab es eine Flugshow, zu der erstmals auch die deutsche Luftwaffe eingeladen wurde.

Bundespräsident Steinmeier würdigte die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Deutschland sei zutiefst dankbar für die Versöhnung, die ihm Israel geschenkt habe, sagte er in einer Videobotschaft.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.