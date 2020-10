Bei Protesten gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu hat es in Tel Aviv zwölf Festnahmen gegeben.

Den Demonstranten werde die Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge beteiligten sich gestern Abend tausende Menschen im ganzen Land an den Demonstrationen. Sie fanden sich demnach in kleinen Gruppen zusammen und protestierten etwa auf Straßen sowie Brücken.



Parlament und Regierung hatten in dieser Woche wegen der Corona-Pandemie das Demonstrationsrecht befristet eingeschränkt. Wer protestieren will, darf dies nur in der Nähe seines Wohnhauses und in Gruppen von maximal 20 Menschen tun. Kritiker sehen in der Einschränkung den Versuch, die wöchentlichen Proteste gegen Netanjahu zu verhindern. Der Regierungschef steht wegen seiner Corona-Politik und eines gegen ihn laufenden Korruptionsprozesses in der Kritik.

