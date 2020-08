In Jerusalem haben erneut tausende Menschen gegen Ministerpräsident Netanjahu demonstriert.

Sie versammelten sich gestern Abend nahe seiner Residenz in Jerusalem, hielten Blumen in die Höhe und riefen Parolen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben elf Personen fest. Die Proteste dauern seit Wochen an. Netanjahu steht wegen seiner Politik während der Corona-Krise in der Kritik. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, Schutzmaßnahmen zu früh gelockert zu haben. Außerdem muss er sich vor Gericht wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit verantworten.