Nach anhaltendem Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen hat Israel den Palästinensern das Fischen vor der Küste im Mittelmeer untersagt.

Die Maßnahme gelte bis auf weiteres, teilte die zuständige Behörde mit. Nach Angaben der Armee waren in der vergangenen Nacht fünf Raketen abgefeuert worden, eine davon explodierte im Gazastreifen selbst. Ein weiteres Geschoss ging in Israel auf freiem Gelände nieder, zwei Raketen wurden abgefangen.



Damit sind seit Freitagabend rund 40 Geschosse aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Zuvor hatte es gewaltsame Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei in Jerusalem gegeben.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.