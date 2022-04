Israelischer Angriff auf den Gazastreifen (Archivbild). (dpa-news/ZUMA/Ashraf Amra )

Aus dem Gaza-Streifen wurden nach Angaben des Militärs mindestens fünf Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Es wurde niemand verletzt. Die Armee flog als Reaktion Luftangriffe auf Ziele im Gaza-Streifen. Ob es dort Opfer oder Schäden gab, ist unklar.

Bereits am Montag war aus dem palästinensischen Küstengebiet eine Rakete abgefeuert worden, die jedoch vom israelischen Raketenschutzschild "Iron Dome" abgefangen wurde. Auch hier hatte die israelische Armee mit Angriffen auf den Gazastreifen geantwortet. Am Wochenende hatte es rund um den Tempelberg in Jerusalem eine Reihe gewaltsamer Zusammenstöße mit mehr als 170 Verletzten gegeben, die meisten davon Palästinenser. Gestern hinderte die israelische Polizei hunderte ultranationalistische jüdische Demonstranten am Zutritt zum muslimischen Teil der Jerusalemer Altstadt.

