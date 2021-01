Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus hat Israel seinen internationalen Flughafen in Tel Aviv weitgehend geschlossen.

Mit der um Mitternacht in Kraft getretenen drastischen Einschränkung des Luftverkehrs will die Regierung das Einschleppen weiterer Coronavirus-Mutationen verhindern. Die Schließung des Ben-Gurion-Flughafens soll vorerst bis Ende des Monats gelten. Ausnahmen gibt es unter anderem für medizinische Transporte, Warenlieferungen und Einsätze der Feuerwehr.



In Israel sind zuletzt viele Infektionen mit der neuen Form des Coronavirus entdeckt worden, die zuerst in Großbritannien festgestellt worden war und die als deutlich ansteckender gilt als die vorherigen Formen des Erregers.

