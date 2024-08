Blick in den umkämpften Gazastreifen (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Majdi Fathi)

Die Menschen sollten sich in Zufluchtsstätten westlich der Stadt Gaza begeben, wie es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf heißt. Wegen des anhaltenden Beschusses wolle die Armee dort gegen die militant-islamistische Hamas und weitere Terrororganisationen vorgehen. Hilfsorganisationen sehen die regelmäßigen Fluchtaufrufe für Zivilisten im Gazastreifen kritisch. Diese zermürbten die Menschen und erschwerten lebensrettende Hilfe.

Derweil meldete das israelische Militär mehrere Angriffe auf Ziele im Libanon. Dabei habe man einen führenden Hisbollah-Terroristen getötet. Die militant-islamistische Miliz selbst gab den Tod drei ihrer Kämpfer bekannt; libanesischen Angaben zufolge wurden auch Zivilisten getötet.

