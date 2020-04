Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionskandidat Gantz haben sich innerhalb der vorgegebenen Frist erneut nicht auf die Bildung einer Regierung verständigt.

Die Frist endete um Mitternacht. Israelischen Medienberichten zufolge dauerte das Treffen der Verhandlungsteams der rechtskonservativen Likud-Partei von Netanjahu und dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Gantz allerdings noch an.



Präsident Rivlin hatte bereits angekündigt, im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen das Mandat zur Regierungsbildung an das Parlament zu geben. Dann kann jeder Abgeordnete versuchen, binnen 21 Tagen die Unterstützung der Mehrheit der insgesamt 120 Parlamentarier zu finden. Scheitert auch dies, muss in Israel zum vierten Mal seit April 2019 gewählt werden.