Im Alter von 90 Jahren ist die frühere jüdische Bürgerrechtlerin Ida Nudel gestorben.

Das teilte Israels Staatspräsident Herzog mit. Nudel kämpfte in der Sowjetunion für die Rechte der Juden und insbesondere für ihr Recht auf Ausreise. Weltweites Aufsehen erregte sie 1978, als sie am Balkon ihrer Wohnung in Moskau ein Transparent befestigte mit der Aufschrift "KGB, gib mir ein Visum für Israel". Nach mehrjähriger Haft in sowjetischen Arbeitslagern konnte sie nach Israel auswandern. Herzog würdigte Ida Nudel als "Symbol für das Heldentum Israels".

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.