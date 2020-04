In Israel könnte es doch ein Regierungsbündnis der Parteien von Ministerpräsident Netanjahu und seinem Herausforderer Gantz geben.

Gantz bat Staatspräsident Rivlin um eine Fristverlängerung von 14 Tagen für die Bildung einer Regierung. Sein Mandat dafür läuft eigentlich am Dienstag aus. Gantz betonte, er sei zu einer Koalition seines Bündnisses Blau-Weiß mit dem Likud von Netanjahu bereit. Das sei angesichts der Corona-Krise geboten.



Damit vollzog Gantz eine Kehrtwende. Bisher hatte er eine Zusammenarbeit mit Netanjahu wegen des gegen diesen laufenden Korruptionsverfahrens ausgeschlossen. In den vergangenen zwölf Monaten ist in Israel dreimal gewählt worden. Jedesmal verpassten sowohl Netanjahus konservative Likud-Partei als auch das gemäßigte Bündnis Blau-Weiß von Gantz eine Mehrheit im Parlament.